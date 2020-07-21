Партия Асада победила на парламентских выборах в Сирии

250 депутатов Народного совета Сирии избираются прямым голосованием сроком на четыре года. Выборы 2020 года — третьи с начала гражданской войны в 2011 году. На предыдущих выборах партия «Баас», генеральным секретарем которой с 2000 года является президент Сирии Башар Асад, и ее союзники победили, получив 200 мест в парламенте. Страны Евросоюза тогда не признали результаты выборов, США назвали их нелегитимными. В нынешних выбора, как и в 2016 году, не смогли принять участие представители наиболее влиятельной части оппозиции. Участвовать в выборах могли только партия «Баас» (коалиция «Национальный прогрессивный фронт») и та часть оппозиции, которая признает доминирующую роль партии «Баас», — «Сирийская социал-националистическая партия», «Коммунистическая партия», ряд небольших фракций, которые входят в «Национальный союз», отмечает преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. При отсутствии альтернативы та незначительная часть беженцев, которая вернулась в страну, голосовала за «Баас», объясняет эксперт: «Сейчас на территориях, контролируемых правительством, единственный источник материальных благ — партия «Баас» и ее союзники».

Чем предстоит заниматься новому парламенту

Оппозиционные Асаду объединения считают, что выборы вообще нельзя проводить до принятия новой Конституции под эгидой ООН, разработкой которой должен заниматься Конституционный комитет в Женеве, но его работа застопорилась. Сирийскую Конституцию уже обновляли после начала военного конфликта, но без участия оппозиции и международного сообщества, в 2012 году. Она расширяла права парламента в области контроля над исполнительной властью. Однако сейчас нет законов, которые выполняли бы принципы, заложенные в Конституции 2012 года, как нет и признаков того, что руководство страны готово к реальным политическим реформам и ограничению президентской власти, отмечает Лукьянов. «На сегодняшний момент парламент не является независимой ветвью властью, потому что главой правящей партии является президент. Один из ключевых пунктов партии власти — поддержка президента, легитимация правящего режима и законов, принимаемых правительством», — отметил он.

В июне президент Башар Асад уволил премьер-министра Сирии Имада Хамиса, что Associated Press объясняет попыткой успокоить разгневанное экономическим кризисом население: в июне в Сирии прошли немногочисленные демонстрации, участники которых обращали внимание на тяжелую экономическую ситуацию. За прошедший год цены на продовольствие выросли более чем на 200%, а 80% населения Сирия живут за чертой бедности. Ухудшение экономической обстановки связано не только с войной, но и с новыми санкциями Вашингтона против иностранцев, поддерживающих сирийское правительство.

Задачи у парламента (так же как и у правящей партии и правительства) — закончить гражданскую войну, начать процесс политического восстановления, нивелировать экономические разрушения, а также восстановить в полной мере гражданский мир и вернуть всех беженцев, говорит Лукьянов.