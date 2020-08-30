В Белоруссии за сутки на акциях протеста задержали 29 человек

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов за прошедшие сутки, 29 августа, на акциях протеста задержали 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Всего по данным МВД, 29 августа в стране «было зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8 500 человек».

Накануне в Минске прошел женский марш солидарности с участниками протестов, пострадавшими от действий силовиков. Девушки с цветами и плакатами стояли по обе стороны от площади Независимости, к ним подъехал ОМОН и попросил разойтись, после этого женская колонна двинулась вдоль проспекта Независимости. По данным «Нашей нивы», в акции приняли участие около 5 тыс. женщин.