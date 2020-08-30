Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Месси не приехал на назначенное медобследование игроков «Барселоны» Спорт, 12:36 В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID Общество, 12:31 Французского офицера заподозрили в измене в пользу России Политика, 12:30 Как выучить разговорные фразы на иностранных языках РБК и Билайн, 12:27 В Белоруссии за сутки на акциях протеста задержали 29 человек Политика, 12:22 Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190 Общество, 12:18 Минпросвещения посоветовало сообщать в прокуратуру о поборах в школе Общество, 12:04 Бывший стажер SpaceX обвинила менеджера компании в харассменте Общество, 11:56 Путин в пятый раз позвонил Лукашенко после начала протестов в Белоруссии Политика, 11:54 Во что инвестировать деньги, снятые с депозита в банке: 5 советов Инвестиции, 11:50 СМИ узнали об уходе Ковальчука из «Вашингтона» Овечкина Спорт, 11:44 РБК Pro: шесть парадоксов лидерства в постковидном мире Pro, 11:36 Трамп подтвердил намерение США сократить военное присутствие в Ираке Политика, 11:26 Путин поздравил мультипликатора Шварцмана со 100-летием Общество, 11:21
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии за сутки на акциях протеста задержали 29 человек

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов за прошедшие сутки, 29 августа, на акциях протеста задержали 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Оппозиция Белоруссии потребовала от главы МВД уйти в отставку
Общество
Мария Колесникова

Всего по данным МВД, 29 августа в стране «было зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8 500 человек».

Накануне в Минске прошел женский марш солидарности с участниками протестов, пострадавшими от действий силовиков. Девушки с цветами и плакатами стояли по обе стороны от площади Независимости, к ним подъехал ОМОН и попросил разойтись, после этого женская колонна двинулась вдоль проспекта Независимости. По данным «Нашей нивы», в акции приняли участие около 5 тыс. женщин.

Протесты в Минске и крупных городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с более чем 80% голосов. Первые дни акций сопровождались беспорядками и столкновениями с органами правопорядка, затем митинги стали носить мирный характер. Также к протестующим присоединились рабочие заводов, которые начали забастовки.

Теги: Белоруссия, акции протеста, МВД Белоруссии
Материалы по теме
Несколько белорусских журналистов покинули страну
Политика
СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам
Политика
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter