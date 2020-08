Экс-чиновник рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сделал своему бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну выговор из-за того, что пропустил звонок российского коллеги Владимира Путина. Об этом рассказал экс-глава администрации бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти в подкасте What Were You Thinking, сообщает газета The Independent.

Инцидент произошел во время обеда с участием британской делегации в Вашингтоне. По словам Тимоти, Трамп «накричал» на советника из-за пропущенного звонка Путина прямо за столом.

Материал дополняется.