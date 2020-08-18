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Водка не попала в топ-50 покупок россиян в алкомаркетах

В первые семь месяцев этого года россияне больше всего покупали пиво. С учетом неалкогольных товаров в июле лидером продаж стала медицинская маска
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

В период с января по июль текущего года россияне реже покупали водку и отдавали предпочтение другим алкогольным напиткам. Об этом РБК сообщили в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research».

Эксперты изучили покупки россиян в крупнейших алкомаркетах страны «Красное & Белое» и «Бристоль». Было проанализировано около 130 тыс. чеков из обеих торговых сетей во всех федеральных округах России. «Целью исследования стала попытка выяснить, как изменились потребительские привычки россиян, а также проверка информации о возросшем потреблении алкоголя в период самоизоляции», — говорится в сообщении.

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На протяжении первых семи месяцев года средний чек в «Красном & Белом» превышал аналогичный показатель в «Бристоле». С января в обеих сетях он стабильно рос, а самое резкое увеличение произошло в апреле, когда вся страна находилась на самоизоляции. Средний апрельский чек в «Бристоле» составил 446,76 руб., в «Красном & Белом» — 513,7 руб. Затем у обеих сетей наблюдался спад, однако в июле средний чек в «Бристоле» увеличился до 463,61 против 428,62 руб. в июне.

Анализируя самые покупаемые россиянами товары, эксперты исключили неалкогольную группу. В итоге выяснилось, что абсолютным лидером стало пиво, которое на протяжении всех семи месяцев занимало верхние строчки продаж. «При этом такой традиционный напиток, как водка, не вошел даже в топ-50», — отметили в «ЧекСкан Research».

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

С учетом неалкогольных товаров в июле лидером продаж в «Красном & Белом» стала одноразовая маска, обогнавшая даже пивную продукцию. В «Бристоле» в июле она также вошла в топ-5, однако стать лидером не смогла, уступив первые места пивной продукции. Исключением стал Уральский Федеральный округ, где в прошлом месяце пиво проиграло лидерство в топ-3 не только маскам, но и сигаретам.

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«Резкий рост среднего чека в апреле, к сожалению, не позволяет сделать иного вывода: россияне действительно стали больше употреблять алкоголь на самоизоляции. Со снятием основных ограничений размер среднего чека уменьшился не сильно, но здесь скорее играет роль сезонный фактор. Лидерство продаж у пива, которое традиционно ассоциируется с летним отдыхом и дачным досугом», — прокомментировал результаты исследования основатель и генеральный директор проекта «ЧекСкан» Владислав Вернигора.

Автор: Михаил Юшков
Теги: водка, спрос, алкогольный рынок
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