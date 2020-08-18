Водка не попала в топ-50 покупок россиян в алкомаркетах

В первые семь месяцев этого года россияне больше всего покупали пиво. С учетом неалкогольных товаров в июле лидером продаж стала медицинская маска

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В период с января по июль текущего года россияне реже покупали водку и отдавали предпочтение другим алкогольным напиткам. Об этом РБК сообщили в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research».

Эксперты изучили покупки россиян в крупнейших алкомаркетах страны «Красное & Белое» и «Бристоль». Было проанализировано около 130 тыс. чеков из обеих торговых сетей во всех федеральных округах России. «Целью исследования стала попытка выяснить, как изменились потребительские привычки россиян, а также проверка информации о возросшем потреблении алкоголя в период самоизоляции», — говорится в сообщении.

На протяжении первых семи месяцев года средний чек в «Красном & Белом» превышал аналогичный показатель в «Бристоле». С января в обеих сетях он стабильно рос, а самое резкое увеличение произошло в апреле, когда вся страна находилась на самоизоляции. Средний апрельский чек в «Бристоле» составил 446,76 руб., в «Красном & Белом» — 513,7 руб. Затем у обеих сетей наблюдался спад, однако в июле средний чек в «Бристоле» увеличился до 463,61 против 428,62 руб. в июне.

Анализируя самые покупаемые россиянами товары, эксперты исключили неалкогольную группу. В итоге выяснилось, что абсолютным лидером стало пиво, которое на протяжении всех семи месяцев занимало верхние строчки продаж. «При этом такой традиционный напиток, как водка, не вошел даже в топ-50», — отметили в «ЧекСкан Research».