В Дагестане назвали причину ДТП с 11 пострадавшими

Причиной ДТП в Дагестане, в результате которого пострадали более десяти человек, стало отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД по республике.

Ночью 30 августа в Тарумовском районе произошла авария с участием автобуса, направлявшегося из Махачкалы в Москву. В результате пострадали 11 человек. Агентство ранее сообщало, что во время движения отлетело колесо автобуса, после чего он опрокинулся.

Всего в салоне находились 45 человек. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.