Семь человек пострадали в результате ДТП в Карачаево-Черкесии

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Карачаево-Черкесии. В результате пострадали семь человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, микроавтобус съехал в кювет на трассе Невинномысск — Черкесск.

Отмечается, что всего в автобусе находилось 16 человек.

По предварительной информации в результате ДТП пострадали 7 человек, погибших нет. Всего в микроавтобусе находилось 16 человек.

Всех пострадавших направили в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. За оставшимися пассажирами выехал другой автобус. На место происшествия также выехал психолог ГУ МЧС России по КЧР.

27 августа в Новосибирской области произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легкового автомобиля. Авария произошла утром на Пашинском шоссе в поселке Садовый под виадуком. В результате пострадали восемь человек.