В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

Накануне президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября, к Земле приблизится астероид 2018 VP1. Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.

Космическое тело пролетит 2 ноября мимо Земли на расстоянии, приблизительно, чуть более 419 тыс. км. По размеру 2018 VP1 не больше школьного автобуса.

Астероид не определен как «потенциально опасный», так как компьютерное моделирование его траектории не показало неминуемость будущего столкновения с нашей планетой.

Последний раз астероид официально был замечен 16 ноября 2018 года.