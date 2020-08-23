Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 01:00 Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет Общество, 00:57 Тяжеловес Панин нокаутировал Файфера и стал претендентом на титул WBC Спорт, 00:53 В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов Общество, 00:24 Сын основателя «Билайна» оплатил перелет Навального в Германию Политика, 00:09 Экс-адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле Общество, 22 авг, 23:56 В Минске спустя десять дней нашли тело пропавшего участника протестов Общество, 22 авг, 23:51 В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом Общество, 22 авг, 23:10 Лавров обвинил США в стремлении снять с себя международные обязательства Политика, 22 авг, 22:38 ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска Политика, 22 авг, 22:33 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 22 авг, 22:23 Клуб Ротенберга вышел на второе место после победы над новичком РПЛ Спорт, 22 авг, 22:16 «Рубин» Слуцкого впервые обыграл ЦСКА после ухода тренера из клуба Спорт, 22 авг, 21:58 Белорусские футболисты начали отмечать голы жестом команды Тихановской Спорт, 22 авг, 21:38
Общество ,  
0 

В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

Накануне президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября, к Земле приблизится астероид 2018 VP1. Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.

Космическое тело пролетит 2 ноября мимо Земли на расстоянии, приблизительно, чуть более 419 тыс. км. По размеру 2018 VP1 не больше школьного автобуса.

Астероид не определен как «потенциально опасный», так как компьютерное моделирование его траектории не показало неминуемость будущего столкновения с нашей планетой.

NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей
Общество
Фото: NASA / Reuters

Последний раз астероид официально был замечен 16 ноября 2018 года.

В начале июня в NASA заявили о приближении к Земле на минимальное расстояние потенциально опасного астероида. Ему присвоили номер 163348 (2002 NN4), размер астероида оценивался в 250–570 м. Он должен был пройти от Земли в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Теги: астероид, прогнозы, выборы США, NASA
Материалы по теме
NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей
Общество
В NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Общество
С Землей сблизится астероид диаметром до 190 м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter