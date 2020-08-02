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Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в нескольких регионах России

Сильные дожди, гроза и град ожидаются в воскресенье в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, а также в регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Неблагоприятные и опасные явления надвигаются в воскресенье на ряд регионов», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Крыму и Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, гроза и град. Кроме того, ветер в Крыму может усилиться до 25 м/с, а в Краснодарском крае — до 15-20 м/с.

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Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Также Гидрометцентр прогнозирует сильный дождь, град и усиление ветра в Приволжском федеральном округе, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа.

Опасные погодные явления ожидаются в Челябинской области. «Там тоже и гроза, и очень сильный дождь. Крупный град и ветер до 25-27 м/с», — отметил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что как минимум на территории половины России в августе температура будет выше нормы. Речь, по его словам, идет о востоке Северо-Западного федерального округа, восточной части Приволжского федерального округа и западе Якутии. Синоптик также не исключил повышенные температуры в Магаданской области и на Чукотке.

Теги: Гидрометцентр, погода, Роман Вильфанд
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