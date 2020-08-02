Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в нескольких регионах России

Сильные дожди, гроза и град ожидаются в воскресенье в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, а также в регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Неблагоприятные и опасные явления надвигаются в воскресенье на ряд регионов», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Крыму и Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, гроза и град. Кроме того, ветер в Крыму может усилиться до 25 м/с, а в Краснодарском крае — до 15-20 м/с.

Также Гидрометцентр прогнозирует сильный дождь, град и усиление ветра в Приволжском федеральном округе, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа.