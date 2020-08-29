Ивановский суд арестовал представителя Кадырова за мошенничество

Иса Эдильсултанов (Фото: idn-37.ru)

Суд в Ивановской области арестовал официального представителя главы Чечни в регионе Ису Эдильсултанова, задержанного по делу о мошенничестве и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. Об этом сообщил адвокат обвиняемого, передает ТАСС.

Эдильсултанова отправили под стражу до 24 октября. Адвокат заявил, что защита намерена подать апелляцию на решение суда. Обвиняемый вину не признает.

Накануне суд предъявил обвинение Эдильсултанову по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 159 («Мошенничество») и ст. 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»).

Ису Эдильсултанова задержали в Крыму 26 августа в ходе спецоперации сотрудников ФСБ и управления МВД. Следствие полагает, что он пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн руб. и для этой цели подделал документы.