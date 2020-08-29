Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Купленное на деньги Бэнкси судно с мигрантами сообщило о ЧС на борту Политика, 20:30 Ивановский суд арестовал представителя Кадырова за мошенничество Общество, 20:14 Журналисты увидели на YouTube тайное послание Пхеньяна своим разведчикам Политика, 20:12 «Спартак» обогнал «Зенит» и вышел на первое место в чемпионате России Спорт, 19:56 Определено место похорон артиста Владимира Андреева Общество, 19:37 Симонян назвал надуманными многие эпизоды из сериала про Стрельцова Спорт, 19:34 Хуснуллин назвал стоимость платной дороги в обход Балашихи и Ногинска Общество, 19:11 «Локомотив» выложил видео с футболистом сборной после операции на колене Спорт, 18:54 У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией Общество, 18:49 Акция сторонниц оппозиции в Минске. Фоторепортаж Политика, 18:37  Трамп сравнил свою дочь с кандидатом в вице-президенты от демократов Политика, 18:30 Власти Турции заявили об угрозе военного конфликта с Грецией Политика, 18:14 СМИ назвали срок летных испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» Технологии и медиа, 18:12 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 18:01
Общество ,  
0 

Ивановский суд арестовал представителя Кадырова за мошенничество

Иса Эдильсултанов
Иса Эдильсултанов (Фото: idn-37.ru)

Суд в Ивановской области арестовал официального представителя главы Чечни в регионе Ису Эдильсултанова, задержанного по делу о мошенничестве и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. Об этом сообщил адвокат обвиняемого, передает ТАСС.

Эдильсултанова отправили под стражу до 24 октября. Адвокат заявил, что защита намерена подать апелляцию на решение суда. Обвиняемый вину не признает.

Накануне суд предъявил обвинение Эдильсултанову по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 159 («Мошенничество») и ст. 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»).

Депутата Мосгордумы отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Общество
Олег Шереметьев

Ису Эдильсултанова задержали в Крыму 26 августа в ходе спецоперации сотрудников ФСБ и управления МВД. Следствие полагает, что он пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн руб. и для этой цели подделал документы.

Вместе с ним задержали восемь человек, которые, по данным следствия, являются «сотрудниками и соратниками подозреваемого».

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал по делу о мошенничестве руководителя «Агентства кибербезопасности» и члена экспертного совета при комитете Госдумы по информации Евгения Лифшица. По словам пресс-секретаря суда, его обвиняют в попытке похитить у знакомого $3 млн за «помощь» в закрытии уголовного дела.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы
Теги: Чечня, Ивановская область, арест, суд
Материалы по теме
Россиянина задержали по прибытии в США за мошенничество
Общество
Депутата Мосгордумы отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Общество
Суд арестовал ИT-эксперта Госдумы за мошенничество
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter