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Суд арестовал IT-эксперта Госдумы за мошенничество

Руководитель «Агентства кибербезопасности» и член экспертного совета при комитете Госдумы по информации Евгений Лившиц арестован решением Пресненского суда Москвы, сообщает издание «Открытые медиа».

Как следует из карточки дела, опубликованной на портале судов Москвы, Лившицу вменяют преступление по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, составляет 10 лет лишения свободы и 1 млн руб. штрафа.

Суть обвинений против Лившица неизвестна.

Материал дополняется.

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