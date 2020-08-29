В Берлине тысячи людей вышли на акцию против политики в борьбе с COVID-19

Фото: Michael Sohn / AP

В Берлине прошла многотысячная акция протеста против политики властей в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает полиция Берлина.

Полиция перекрыла улицы Унтер ден Линден, Фридрихштрассе, пространство вокруг Бранденбургских ворот, а также Александерплац и Лейпцигерплац. Обеспечением безопасности в городе заняты 3 тыс. сотрудников ведомства.

Таблоид Bild ведет прямую трансляцию с места событий. По данным издания, на акцию пришло 30 тыс. человек. В полиции говорят о 18 тыс. протестующих.

В столице Германии регулярно проходят акции протеста против действий властей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Предыдущая манифестация закончилась беспорядками — по данным берлинской полиции, пострадали 45 силовиков.