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Пандемия коронавируса ,  
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В Берлине тысячи людей вышли на акцию против политики в борьбе с COVID-19

Фото: Michael Sohn / AP
Фото: Michael Sohn / AP

В Берлине прошла многотысячная акция протеста против политики властей в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает полиция Берлина.

Полиция перекрыла улицы Унтер ден Линден, Фридрихштрассе, пространство вокруг Бранденбургских ворот, а также Александерплац и Лейпцигерплац. Обеспечением безопасности в городе заняты 3 тыс. сотрудников ведомства.

Таблоид Bild ведет прямую трансляцию с места событий. По данным издания, на акцию пришло 30 тыс. человек. В полиции говорят о 18 тыс. протестующих.

В столице Германии регулярно проходят акции протеста против действий властей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Предыдущая манифестация закончилась беспорядками — по данным берлинской полиции, пострадали 45 силовиков.

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По данным Института Роберта Коха, в Германии коронавирусом заразилось более 240 тыс. человек. За сутки было выявлено 1479 инфицированных и 900 вылечившихся. 9289 человек умерли, за сутки умер один человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Берлин, протесты, коронавирус
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