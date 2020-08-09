В петербургской квартире нашли мертвым новорожденного ребенка

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В одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по городу.

Младенец был найден мертвым вечером 8 августа в квартире одного из домов по Стародеревенской улице. На его теле не было признаков насильственной смерти.

Личность матери уже установлена: это женщина 1993 года рождения. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данным телеканала РЕН ТВ, хозяин петербургской квартиры, где был обнаружен труп младенца, сообщил, что ребенка в полиэтиленовом пакете принесла его знакомая. Сейчас женщина находится в реанимации из-за послеродового кровотечения.