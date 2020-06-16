Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 70,4 (+1,78) Quote, 15 июн, 12:49
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 79,15 (+1,22) Quote, 15 июн, 12:49
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину Общество, 09:21 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня Общество, 09:21 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 09:16 Минобороны анонсировало начало испытания вакцины от COVID в ближайшие дни Общество, 08:56 «Тупой и еще тупее»: экс-CEO T-Mobile — о насмешках в адрес конкурентов Pro, 08:56 В Новосибирской области четверо военных пострадали при взрыве на полигоне Общество, 08:54 Овечкин сообщил об изменениях в жизни после переезда в США Спорт, 08:43 Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки Общество, 08:41 Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 08:31 Новозеландский эпидемиолог назвал три ошибки Швеции в борьбе с COVID-19 Политика, 08:30 В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства Общество, 08:16 Слежка за платьем: как Inditex cправится со своими убытками — Bloomberg Pro, 08:02 РБК Pro: девять эффективных способов поиска синих воротничков Pro, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:58
Общество ,  
0 

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинению побоев малолетней. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По предварительным данным, вечером 14 июня подозреваемая вместе с 3-летней внучкой пришла в гости к знакомой. «Около 23 часов вечера женщина собралась ехать домой, но девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение женщины», — уточнил Следственный комитет. Женщина нанесла ребенку три удара по голове, медицинское освидетельствование обнаружило на лице девочки кровоподтек.

В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Подозреваемую задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Она добавила, что, увидев видео с камер наблюдения лифта в интернете, позвонила маме девочки и рассказала о случившемся.

По данным СК, в семье пострадавшей девочки есть еще один ребенок грудного возраста. С родственниками избитой работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского управления полиции. Рассматривается вопрос о постановке ее семьи на профилактический учет.

Ранее в Сети появилась запись с камеры наблюдения лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского краевого центра. На видео было видно, что женщина била девочку.  Об избиении заявила в полицию Красноярска председатель совета жильцов дома, увидевшая запись с камеры наблюдения. Полиция установила личность женщины и ее местонахождение в тот же день, добавили в СК. 

Теги: Красноярский край, СК
Материалы по теме
В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке
Общество
На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине
Общество
Полиция Красноярска начала поиск избившей ребенка в лифте женщины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter