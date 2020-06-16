В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинению побоев малолетней. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По предварительным данным, вечером 14 июня подозреваемая вместе с 3-летней внучкой пришла в гости к знакомой. «Около 23 часов вечера женщина собралась ехать домой, но девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение женщины», — уточнил Следственный комитет. Женщина нанесла ребенку три удара по голове, медицинское освидетельствование обнаружило на лице девочки кровоподтек.

Подозреваемую задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Она добавила, что, увидев видео с камер наблюдения лифта в интернете, позвонила маме девочки и рассказала о случившемся.

По данным СК, в семье пострадавшей девочки есть еще один ребенок грудного возраста. С родственниками избитой работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского управления полиции. Рассматривается вопрос о постановке ее семьи на профилактический учет.