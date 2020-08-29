17 человек погибли после обрушения ресторана на севере Китая

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На территории уезда Сянфэнь в городе Линьфэнь в провинции Шаньси на севере Китая обрушилось двухэтажное здание, в котором располагался отель-ресторан «Цзюйсянь». Об этом сообщает CGTN.

Из-под завалов удалось вынести 45 человек, включая 17 погибших и 28 раненных. У семерых пострадавших тяжелые ранения.

Инцидент произошел в 09:40 утра по местному времени (04:40 мск). В настоящее время идут поисково-спасательные работы, в них задействовано более 700 человек. Причина обрушения пока не называется.

Ранее в Ярославле обрушилось жилое здание. Причиной обрушения называют взрыв газа. Есть видео и фотографии с места событий.

Накануне в Нижнем Новгороде обрушилось перекрытие в жилом доме. Дом 1932 года постройки был признан аварийным и официально расселен в 2012 году. Тем не менее, на момент происшествия в нем проживали пять человек, которые эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал.