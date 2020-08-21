Появилось видео последствий взрыва в жилом доме в Ярославле

Video

В Telegram-каналах и социальных сетях появились видео последствий взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле, снятые очевидцами.

На записях видны столпы дыма, слышны сирены пожарных машин и машин МЧС.

Взрыв в жилом доме на улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС, в здании произошло обрушение с 5 по 3 этаж. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. В здании начался пожар.