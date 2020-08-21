В Ярославле из-за взрыва газа в пятиэтажке обрушились несколько этажей

В здании после взрыва начался пожар. Известно об одном погибшем, под завалами могут оставаться люди

Фото: yarchat / Vk

В Ярославле в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, часть перекрытий обрушилось, сообщает «Ярославль Онлайн». По данным источников ТАСС и «Интерфакс», речь идет о взрыве газа.

«В 19:29 поступило сообщение о происшествии по адресу Ярославль, улица Батова, дом 5. По прибытию на место установлено, что в жилом 10-этажном многоквартирном доме произошло обрушение с 5 по 3 этаж. Проводится эвакуация жильцов дома», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Ярославле, обрушены перекрытия с третьего по пятый этажи», — сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства, погиб по меньшей мере один человек, под завалами остаются люди.

На фотографиях с места событий видно, что перекрытия обрушились на этажах одного из подъездов.