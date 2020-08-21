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В Ярославле из-за взрыва газа в пятиэтажке обрушились несколько этажей

В здании после взрыва начался пожар. Известно об одном погибшем, под завалами могут оставаться люди
Фото: yarchat / Vk
Фото: yarchat / Vk

В Ярославле в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, часть перекрытий обрушилось, сообщает «Ярославль Онлайн». По данным источников ТАСС и «Интерфакс», речь идет о взрыве газа.

«В 19:29 поступило сообщение о происшествии по адресу Ярославль, улица Батова, дом 5. По прибытию на место установлено, что в жилом 10-этажном многоквартирном доме произошло обрушение с 5 по 3 этаж. Проводится эвакуация жильцов дома», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Ярославле, обрушены перекрытия с третьего по пятый этажи», — сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства, погиб по меньшей мере один человек, под завалами остаются люди.

На фотографиях с места событий видно, что перекрытия обрушились на этажах одного из подъездов.

Источник ТАСС утверждает, что после взрыва в доме начался пожар. Информацию об этом подтверждает «Ярославль Онлайн». «После взрыва начался сильный пожар, горели квартиры сразу на двух пострадавших этажах», — пишет издание. На фотографиях, опубликованных порталом, виден столб дыма, вырывающийся из дома. Огонь пытаются потушить пожарные расчеты.

«Ярославль Онлайн» пишет, что людей пожарные эвакуируют с помощью подъемников. Остающиеся в доме жильцы кричат и машут им из окон.

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Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Афонский
Теги: Ярославль, взрыв
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