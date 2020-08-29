Правительство поддержит регионы для перевода машин с бензина на газ

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в Казани (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Регионы получат больше субсидий для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

«Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн руб.», — говорится в сообщении правительства.

Сейчас государство субсидирует более половины расходов по переводу машин с бензина на газ: в текущем году нормативы были увеличены с 30 до 60%. Это делается в рамках программы «Развитие энергетики», которую премьер запустил в июле.

Госпрограмма предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Кроме того, как сообщает правительство, ведется работа по развитию необходимой инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.