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Правительство поддержит регионы для перевода машин с бензина на газ

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в Казани
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в Казани (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Регионы получат больше субсидий для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

«Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн руб.», — говорится в сообщении правительства.

Сейчас государство субсидирует более половины расходов по переводу машин с бензина на газ: в текущем году нормативы были увеличены с 30 до 60%. Это делается в рамках программы «Развитие энергетики», которую премьер запустил в июле.

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Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Госпрограмма предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Кроме того, как сообщает правительство, ведется работа по развитию необходимой инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.

Теги: Михаил Мишустин, субсидии, господдержка, газ
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