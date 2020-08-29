ТikTok заблокировал ролики про «Бенадрил» по просьбе депутата

Видеосервис TikTok после обращения Роскомнадзора заблокировал видео на территории России, которые имеют упоминание препарата «Бенадрил». Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса.

«Мы полностью привержены обеспечению безопасности наших пользователей, а также сотрудничаем с ответственными российскими органами власти в этом направлении», — заявили в компании.

В TikTok отметили, что поощряют своих пользователей и организации, которые сообщают сервису о неприемлемом контенте с помощью функционала жалоб в приложении. По словам представителя компании, для TikTok безопасность и благополучие пользователей — приоритет.

«Ранее мы получили запрос от Роскомнадзора, связанный с препаратом «Бенадрил», и оперативно заблокировали этот контент на территории Российской Федерации», — пояснили в компании.