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ТikTok заблокировал ролики про «Бенадрил» по просьбе депутата

Видеосервис TikTok после обращения Роскомнадзора заблокировал видео на территории России, которые имеют упоминание препарата «Бенадрил». Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса.

«Мы полностью привержены обеспечению безопасности наших пользователей, а также сотрудничаем с ответственными российскими органами власти в этом направлении», — заявили в компании.

В TikTok отметили, что поощряют своих пользователей и организации, которые сообщают сервису о неприемлемом контенте с помощью функционала жалоб в приложении. По словам представителя компании, для TikTok безопасность и благополучие пользователей — приоритет.

«Ранее мы получили запрос от Роскомнадзора, связанный с препаратом «Бенадрил», и оперативно заблокировали этот контент на территории Российской Федерации», — пояснили в компании.

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Фото: Xinhua / Global Look Press

Ранее Роскомнадзор сообщил в ответ на обращение депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Бориса Менделевича, что собирается заблокировать на территории России видеоролики сервиса с призывами принимать препарат от аллергии «Бенадрил».

Он обратился в ведомство с просьбой заблокировать ролики, в которых есть призывы к употреблению лекарств. Депутат пояснил, что американский челлендж призывал пользователей употребить в больших дозах лекарство «Бенадрил», чтобы вызвать галлюцинацию.

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Как передает издание Dazed, в США после приема препарата были госпитализированы три подростка. Среди них была 14-летняя Ребекка, у которой после приема препарата начались галлюцинации, а пульс участился до 199 ударов в минуту.

Теги: TikTok, США, Роскомнадзор
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