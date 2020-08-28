Роскомнадзор заблокирует в TikTok ролики о приеме препарата от аллергии

Фото: Peter Byrne / PA Wire / PA Images / ТАСС

Роскомнадзор заблокирует на территории России видеоролики в социальной сети TikTok с призывами принимать препарат от аллергии «Бенадрил». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства в ответ на обращение депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Бориса Менделевича.

По итогам анализа информация о проведении челленджа, указанная в письме депутата, была выявлена на 20 интернет-страницах социальной сети TikTok и направлена для принятия решения в Росмолодежь.

«В случае признания Росмолодежью данной информации запрещенной к распространению доступ к ней будет ограничен на территории Российской Федерации в установленном порядке», — говорится в ответном письме.

В свою очередь, Росмолодежь признала, что соответствующие видеозаписи в TikTok «несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних». Агентство пообещало вынести решение об ограничении распространения роликов на территории Российской Федерации.

Борис Менделевич обратился с просьбой заблокировать ролики, содержащие призывы к употреблению препарата, в начале августа.

Как отмечал депутат, запущенный в США челлендж призывал принимать в больших дозах лекарство «Бенадрил», чтобы вызвать галлюцинации. Парламентарий также указывал, что препарат является брендом ряда антигистаминных лекарств, которые могут вызывать учащенное сердцебиение и аритмию, а также галлюцинации и судороги. По его словам, в некоторых случаях последствия неконтролируемого приема лекарства можно предотвратить только при медицинском вмешательстве.

Челлендж запустили под хештегом Benadryl в англоязычном сегменте TikTok.

По данным издания Dazed, после приема препарата в Техасе госпитализировали троих подростков. Одна из них, 14-летняя Ребекка, рассказала, что приняла 14 таблеток лекарства, после чего у нее начались галлюцинации, а пульс участился до 199 ударов в минуту.