Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 13:42
В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом Общество, 23:07 В Ярославской области нашли тело члена экипажа перевернувшейся баржи Общество, 23:06 МИД ФРГ попросил Россию не прикрывать «фиговым листком» дело Навального Политика, 23:05 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 23:00 Суд в Москве арестовал троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия» Общество, 22:50 Захарова ответила заявившему о «диктаторстве» России эстонскому депутату Политика, 22:42 В Минске задержали члена координационного совета оппозиции Виталия Кривко Политика, 22:20 Старший сын Лукашенко посоветовал оппозиции «взять себя в руки» Политика, 22:09 Как запомнить дни рождения всех друзей и родных РБК и Билайн, 22:06 Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке Общество, 22:05 Молдавия с 1 сентября снимет запрет на въезд для россиян Политика, 21:54 Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов Политика, 21:43 ЦСКА подписал контракт с футболистом голландского клуба Спорт, 21:32 Глава Южной Осетии отстранил министра внутренних дел на фоне убийства Общество, 21:31
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Захарова ответила заявившему о «диктаторстве» России эстонскому депутату

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД / Global Look Press)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ответила на обвинения эстонского депутата Марко Михкельсона в отношении России, сообщается на сайте ведомства.

«Обвиняя российское руководство в «диктаторстве» и «планах агрессии» в отношении Белоруссии, эстонский парламентарий опускается до прямого вмешательства в дела не только этого государства, но и России», — сказала она.

Эстония первой ввела санкции за события в Белоруссии
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Захарова также заявила, что Россия заинтересована в мирном разрешении ситуации в республике.

Ранее, 25 августа, в время выступления в эстонском парламенте депутат Марко Михкельсон обвинил Россию в желании поглотить Белоруссию и «восстановить империю», а также призвал ЕС вмешаться во внутриполитическую ситуацию в республике.

«Конечно, выбор могут сделать сами белорусы. Первый путь может быть рожден только через свободные выборы и поддержку демократического мира. Второй способ — подчиниться насилию и делегировать решения Кремлю», — сказал он.

Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»
Политика
Урмас Рейнсалу

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.

Акции протеста сопровождались массовыми задержаниями, силовики применяли дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Более 7 тыс. человек были задержаны в первые дни, из них около 600 заявили о жестоком обращении со стороны милиции.

Евросоюз не признал официальные результаты белорусских выборов и выдвинул санкции против тех, кто причастен к фальсификациям на голосовании, а также к избиениям протестующих. Эстония первая представила список белорусских граждан, попадающих под санкции.

Теги: Захарова, Эстония, МИД
Материалы по теме
Эстония первой ввела санкции за события в Белоруссии
Политика
Эстония сообщила о нарушении воздушного пространства российским самолетом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter