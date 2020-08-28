Захарова ответила заявившему о «диктаторстве» России эстонскому депутату

Мария Захарова (Фото: МИД / Global Look Press)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ответила на обвинения эстонского депутата Марко Михкельсона в отношении России, сообщается на сайте ведомства.

«Обвиняя российское руководство в «диктаторстве» и «планах агрессии» в отношении Белоруссии, эстонский парламентарий опускается до прямого вмешательства в дела не только этого государства, но и России», — сказала она.

Захарова также заявила, что Россия заинтересована в мирном разрешении ситуации в республике.

Ранее, 25 августа, в время выступления в эстонском парламенте депутат Марко Михкельсон обвинил Россию в желании поглотить Белоруссию и «восстановить империю», а также призвал ЕС вмешаться во внутриполитическую ситуацию в республике.