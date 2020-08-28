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Технологии и медиа ,  
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Эксперт объяснил утечку данных Facebook, Instagram и LinkedIn

Facebook FB Купить
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Данные пользователей социальных сетей Facebook, Instagram и LinkedIn попали в свободный доступ из-за неправильно настроенного ПО Elasticsearch (программная поисковая система. — РБК), в связи с чем информация оказалась доступна всем, кто знает IP-адрес сервера. Об этом сообщил РБК основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, комментируя утечку данных.

«Для пользователей это не критично, так как база содержит данные из публичных профилей социальных сетей. Мошенники никак не могут этим воспользоваться для своих целей — такую информацию о пользователях обычно собирают рекламные сети», — сказал Оганесян.

Он добавил, что в базе могут быть данные россиян, однако их количество неизвестно.

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ранее Telegram-канал «Утечка данных» сообщил о том, что сервис DLBI обнаружил в свободном доступе данные более чем 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram из Elasticsearch.

Сообщалось, что в открытый доступ попали имена, номера телефонов, адреса электронной почты, должности, места работы, а также другие данные.

Сервер располагался в США на площадке Alibaba и принадлежал китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology, которая предоставляет «лиды» (контакты человека, заинтересованного продуктом. — РБК) из соцсетей для компаний из Китая, работающих на зарубежных рынках.

В середине июля исследовательская группа организации vpnMentor сообщила об утечке в Сеть данных более 20 млн пользователей VPN-сервисов. Данные принадлежали пользователям приложений UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Среди информации, попавшей в открытый доступ, были адреса электронной почты, текстовые пароли, IP-адреса, домашние адреса, модели телефонов пользователей и другие технические детали. Общий объем утечки — 1,2 ТБ.

Теги: Facebook, Instagram, LinkedIn, утечка данных, новости
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