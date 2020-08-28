Власти Гаваны с 1 сентября введут комендантский час из-за COVID-19

Гавана, Куба (Фото: Zhu Wanjun / Xinhua / Global Look Press)

Из-за роста числа заразившихся коронавирусом власти Гаваны решили ввести дополнительные ограничительные меры с 1 сентября. Заявление губернатора столицы Кубы Рейнальдо Гарсиа Сапата на заседании Совета обороны провинции опубликовано на сайте Минздрава страны.

«Передвижение граждан и транспортных средств запрещено с 19:00 до 5:00 следующего дня», — заявил Сапата.

Также вводится запрет на передвижение между провинциями страны, ограничен будет также въезд в столицу и выезд из нее. Власти сократят и время работы магазинов: с понедельника по субботу обслуживание в них будет вестись с 9:00 до 16:00, а в воскресенье — с 9:00 до 13:00. За несоблюдение карантинных мер власти ввели штрафы в размере 2 тыс. кубинских песо (около $80).

По словам губернатора, ограничения вводятся на две недели, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки они могут быть продлены. «Если с 1 по 15 сентября мы не сможем изменить ситуацию, многие из этих мер придется сохранить и даже дополнить новыми», — сообщил губернатор.

По данным Министерства здравоохранения Кубы, на 26 августа в стране было выявлено 3806 заболевших COVID-19, умерли 92 человека.