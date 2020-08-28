ЕГЭ по информатике впервые проведут на компьютерах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Единый государственный экзамен по информатике впервые пройдет на компьютерах в новом учебном году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на общероссийском родительском собрании. Запись мероприятия опубликована на странице Министерства просвещения во «ВКонтакте».

«Информатика у нас в этом году впервые будет проходить на компьютерах, эта технология апробирована», — заявил он.

Глава организации также подчеркнул, что техника во всех российских школах, где будет проходить экзамен по информатике, будет обновлена.

Музаев напомнил, что на сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы документы с предварительной структурой и содержанием материалов будущего ЕГЭ, в том числе и по информатике.