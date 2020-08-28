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ЕГЭ по информатике впервые проведут на компьютерах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Единый государственный экзамен по информатике впервые пройдет на компьютерах в новом учебном году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на общероссийском родительском собрании. Запись мероприятия опубликована на странице Министерства просвещения во «ВКонтакте».

«Информатика у нас в этом году впервые будет проходить на компьютерах, эта технология апробирована», — заявил он.

Глава организации также подчеркнул, что техника во всех российских школах, где будет проходить экзамен по информатике, будет обновлена.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Музаев напомнил, что на сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы документы с предварительной структурой и содержанием материалов будущего ЕГЭ, в том числе и по информатике.

Сейчас ЕГЭ по информатике сдается на бумажных бланках, как и другие экзамены. Задания разделены на две части. Первая состоит из 23 вопросов, на которые требуется краткий ответ. За каждый правильный ответ можно получить только один балл. Во второй части ученику необходимо решить четыре задачи с развернутым ответом. Общий балл за правильно решенную вторую часть составляет 12.

В начале августа этого года Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ по иностранному языку в новом учебном году не войдет в перечень обязательных экзаменов. Тогда Музаев заявил, что это верное решение, так как исследования результатов работ школьников показали, что в стране пока не удалось наладить равные условия для изучения предмета. «В сельских отдаленных школах, которых у нас очень много, практика применения языка нулевая», — объяснил он.

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Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор, Минпросвещения
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