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Опрос показал отношение россиян к платному образованию

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Более половины родителей (57%) в России в той или иной степени готовы оплатить учебу своим детям, следует из данных опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» в преддверии начала учебного года (есть у РБК).

В исследовании участвовали 1500 человек от 18 лет и старше, проживающие во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах.

Так, безоговорочно заплатить за образование своих детей согласилась пятая часть опрошенных родителей (20%). Еще 37% готовы платить в зависимости от стоимости образования. Столько же опрошенных не желают оплачивать учебу детей, затруднились ответить на вопрос лишь 6% респондентов.

Доля людей, которые согласились в той или иной степени оплачивать детское образование, таким образом, увеличилась на 2% по сравнению с прошлым годом. При этом показатель снизился в сравнении с 2015 годом, когда такую готовность выразили 64% респондентов, указывает «Ромир».

Своим детям россияне чаще всего согласны оплатить первое высшее образование (58%). 43% готовы платить за второе высшее, 27% — повышение квалификации, 18% — обучение в магистратуре, 16% — обучение в аспирантуре.

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Фото: Andrew Burton / Getty Images

Опрос холдинга также показал, что собственное образование согласны оплатить только 9% респондентов — то же количество, что и в прошлом году. При этом число тех, чья готовность платить за учебу зависит от ее стоимости, выросла более чем вдвое, с 11 до 27%. Таким образом, спрос на платное образование среди тех, кто готов платить своими силами, вырос до 36% вместо 20% в 2019 году. А число тех, кто не собирается оплачивать свою учебу, снизилось до 52% в 2020 году по сравнению с 71% в 2019-м.

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Чаще всего платить самостоятельно за обучение соглашалась молодежь до 35 лет: 60% россиян в возрасте 18–25 лет и 55% респондентов в возрасте 25–34 года.

При этом отмечается, что две трети (67%) респондентов готовы платить не более 50 тыс. руб. в год. «В целом предполагаемые ежегодные средние траты на образовательные услуги снизились на 11% в сравнении с 2019 годом, став ниже средних трат в 2015 году на 8%, и в общем составили 49 600 руб.», — указывает «Ромир».

В исследовании также отмечается, что, говоря о готовности платить самостоятельно за обучение, опрошенные подразумевали в первую очередь курсы повышения квалификации (51%), второе образование (39%) и только потом первое высшее образование, магистратуру или аспирантуру (20, 13 и 12% соответственно). В курсах повышения квалификации заинтересована и старшая возрастная группа (45–59 лет).

В июле студенты перечислили самые привлекательные компании для работы. Большинство хотели бы работать в таких компаниях, как Google, «Яндекс», «Газпром». Средний размер ожидаемой заработной платы составил около 60–70 тыс. руб.

Теги: Россия, опрос, образование
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