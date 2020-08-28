Опрос показал отношение россиян к платному образованию

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Более половины родителей (57%) в России в той или иной степени готовы оплатить учебу своим детям, следует из данных опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» в преддверии начала учебного года (есть у РБК).

В исследовании участвовали 1500 человек от 18 лет и старше, проживающие во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах.

Так, безоговорочно заплатить за образование своих детей согласилась пятая часть опрошенных родителей (20%). Еще 37% готовы платить в зависимости от стоимости образования. Столько же опрошенных не желают оплачивать учебу детей, затруднились ответить на вопрос лишь 6% респондентов.

Доля людей, которые согласились в той или иной степени оплачивать детское образование, таким образом, увеличилась на 2% по сравнению с прошлым годом. При этом показатель снизился в сравнении с 2015 годом, когда такую готовность выразили 64% респондентов, указывает «Ромир».

Своим детям россияне чаще всего согласны оплатить первое высшее образование (58%). 43% готовы платить за второе высшее, 27% — повышение квалификации, 18% — обучение в магистратуре, 16% — обучение в аспирантуре.