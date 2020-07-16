Студенты назвали самые привлекательные места для работы

Компания Universum выяснила, что пандемия почти не изменила предпочтения выпускников

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Предпочтения российских студентов при выборе будущего работодателя не претерпели существенных изменений в связи с эпидемией коронавируса. К такому выводу пришли эксперты компании Universum, которые опросили более 25 тыс. студентов российских вузов по всей стране, чтобы составить рейтинг «Самых привлекательных работодателей России 2020». С материалами исследования ознакомился РБК.

Первое место у студентов по специальности «Бизнес/Коммерция» заняла компания Google:

Google

«Газпром»

«Яндекс»

«Газпром Нефть»

Сбербанк

У студентов со специализацией «Инженерное дело/Естественные науки» на первое место вышел «Газпром»: