Студенты назвали самые привлекательные места для работы
Предпочтения российских студентов при выборе будущего работодателя не претерпели существенных изменений в связи с эпидемией коронавируса. К такому выводу пришли эксперты компании Universum, которые опросили более 25 тыс. студентов российских вузов по всей стране, чтобы составить рейтинг «Самых привлекательных работодателей России 2020». С материалами исследования ознакомился РБК.
Первое место у студентов по специальности «Бизнес/Коммерция» заняла компания Google:
- «Газпром»
- «Яндекс»
- «Газпром Нефть»
- Сбербанк
У студентов со специализацией «Инженерное дело/Естественные науки» на первое место вышел «Газпром»:
- «Газпром»
- «Газпром Нефть»
- «Роснефть»
- «Роскосмос»