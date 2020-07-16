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Бизнес ,  
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Студенты назвали самые привлекательные места для работы

Компания Universum выяснила, что пандемия почти не изменила предпочтения выпускников
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Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Предпочтения российских студентов при выборе будущего работодателя не претерпели существенных изменений в связи с эпидемией коронавируса. К такому выводу пришли эксперты компании Universum, которые опросили более 25 тыс. студентов российских вузов по всей стране, чтобы составить рейтинг «Самых привлекательных работодателей России 2020». С материалами исследования ознакомился РБК.

Первое место у студентов по специальности «Бизнес/Коммерция» заняла компания Google:

  • Google
  • «Газпром»
  • «Яндекс»
  • «Газпром Нефть»
  • Сбербанк

У студентов со специализацией «Инженерное дело/Естественные науки» на первое место вышел «Газпром»:

  • «Газпром»
  • «Газпром Нефть»
  • Google
  • «Роснефть»
  • «Роскосмос»

В области ИТ-технологий лучшим работодателем назвали Google:

  • Google
  • «Яндекс»
  • Microsoft
  • Intel
  • Сбербанк

У студентов со специализацией «Здравоохранение/Медицина» на первом месте оказалось Министерство здравоохранения:

  • Минздрав России
  • Клинический центр первого МГМУ им. И.М. Сеченова
  • Американская медицинская клиника
  • Европейский медицинский центр
  • Центральная клиническая больница c поликлиникой Управления делами президента Российской Федерации

Студенты, которые выбрали «Гуманитарные науки/Искусство/Образование» на первое место также поставили Google:

  • Google
  • «Яндекс»
  • «Газпром»
  • Сhanel
  • Microsoft

В более узких нишах студенты отдали предпочтение: в области товаров повседневного спроса — Coca-Cola, розничной торговли — IKEA, автомобильной промышленности — BMW, производства — Siemens.

Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии
Бизнес
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Исследователи выяснили, что по окончании учебы большинство студентов хотели бы начать карьеру в международной компании, однако большая часть предпочла бы работать в организации среднего размера, где численность сотрудников не превышает 250 человек.

Средний размер ожидаемой заработной платы составил 61 339 рублей у респондентов со специализаций «Бизнес/Коммерция», 61 381 рубль — «Инженерное дело/Естественные науки», 65 312 рублей — «ИТ», 58 561 рубль у представителей гуманитарных наук, 68 823 рубля у респондентов со специализаций «Здравоохранение/Медицина».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: работодатель, рейтинг, студенты
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