Летевший в Москву из Хабаровска лайнер сел в Красноярске из-за датчика

Самолет Boeing 747 авиакомпании «Россия» (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Летевший из Хабаровска в Москву Boeing 747 авиакомпании «Россия» совершил внеплановую посадку в аэропорту Красноярска, сообщили агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и экстренных службах.

По данным агентств, причиной экстренной посадки стал сигнал датчика о задымлении в багажном отделении. Сейчас идет осмотр самолета. Всего на борту находится 421 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю РБК сообщили, что данная информация им не поступала. РБК направил запросы в пресс-службу аэропорта Красноярска и в авиакомпанию «Россия».

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