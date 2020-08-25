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Синоптик сообщил об аномальном тепле в России в последнюю неделю лета

Почти на всей территории России ожидается теплый конец лета. Особенно тепло будет на Урале и в Поволжье, где температура будет превышать норму на 8 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на 2 градуса, где-то — на 8 градусов», — сказал Вильфанд.

Синоптик спрогнозировал продолжение настоящего лета в Москве
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В ближайшие пять дней в Поволжье и на Урале температура окажется на 4-6 градусов выше нормы, отметил синоптик. «В районе Екатеринбурга, Челябинской, Свердловской областей даже на 8 градусов выше нормы», — добавил он.

Около и ниже нормы температура до конца августа будет только в некоторых регионах — в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае, на Чукотке и Камчатке, сообщил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что сентябрь в Европейской России будет теплым. Температура ожидается около и выше нормы. При этом сильных осадков не прогнозируется.

Теги: Россия, погода
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