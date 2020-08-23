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Синоптики пообещали похолодание в Москве на следующей неделе

Начиная со среды, 26 августа температура в Москве понизится на 3-4 градуса. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Температурный фон будет примерно 19-22 градуса, что около климатической нормы», — указал он.

До вторника, как уточнил Вильфанд, температура продержится на уровне 24-26 градусов, до среды столичная погода останется теплой и преимущественно сухой. Затем, по словам синоптика, в Москве станет более дождливо и облачно.

Специалист отметил, что в город вернутся теплые ночи, температура в это время суток будет держаться на уровне 13-14 градусов выше нуля.

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России
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В ближайшие дни также ожидается похолодание в Якутии, Оренбургской и Магаданской областях. Вильфанд пояснял, что в Якутии и Магаданской области температура упадет до 6-7 градусов ниже нуля, что корректнее называть уже не заморозками, а первыми легкими морозами.

Теги: погода, Москва, синоптики, похолодание
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