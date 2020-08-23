Синоптики пообещали похолодание в Москве на следующей неделе

Начиная со среды, 26 августа температура в Москве понизится на 3-4 градуса. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Температурный фон будет примерно 19-22 градуса, что около климатической нормы», — указал он.

До вторника, как уточнил Вильфанд, температура продержится на уровне 24-26 градусов, до среды столичная погода останется теплой и преимущественно сухой. Затем, по словам синоптика, в Москве станет более дождливо и облачно.

Специалист отметил, что в город вернутся теплые ночи, температура в это время суток будет держаться на уровне 13-14 градусов выше нуля.