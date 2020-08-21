Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
В ООН назвали ситуацию с госпитализацией Навального тревожной Общество, 00:25 «Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы Спорт, 00:08 В Ярославле ввели режим ЧС из-за взрыва газа в десятиэтажке Общество, 00:03 Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов Политика, 21 авг, 23:47 Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter Общество, 21 авг, 23:29 Экипаж МКС изолировали в российском сегменте из-за падения давления Технологии и медиа, 21 авг, 23:23 В ООН сообщили о четырех погибших за время протестов в Белоруссии Политика, 21 авг, 23:21 В Москве за сутки умерли десять человек с коронавирусом Общество, 21 авг, 23:09 После взрыва газа в Ярославле под завалами начали поиски ребенка Общество, 21 авг, 23:06 «Дочка» Сбербанка займется производством вакцины от коронавируса Общество, 21 авг, 23:01 США выделили Украине медицинскую и гуманитарную помощь на $18,3 млн Политика, 21 авг, 22:59 «Калашников» представил новейший пулемет РПЛ-20 Общество, 21 авг, 22:57 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 21 авг, 22:49 Как придумать и запомнить надежный пароль РБК и Билайн, 21 авг, 22:43
Общество ,  
0 

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Жалобы поступили от жителей десятка стран, в том числе США, Великобритании. Наибольшее количество сообщений о перебоях в работе Twitter было зафиксировано около 22:00 мск.

Во «ВКонтакте» подтвердили проблемы у части пользователей соцсети
Технологии и медиа
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

По данным сервиса, большая часть пользователей жаловалась на проблемы с сайтом и приложением для iPhone и iPad. Часть сообщила о сбое в работе приложения для Android.

В июле произошел сбой в работе социальной сети TikTok. Наибольшее число жалоб поступило от жителей ряда городов Великобритании, Нидерландов и США. Большинство жаловались на трудности при просмотре видео.

Теги: Twitter, сбой
Материалы по теме
В работе WhatsApp произошел сбой
Технологии и медиа
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Общество
Facebook устранил приведшую к сбоям в приложениях для Apple неисправность
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter