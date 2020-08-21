Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Жалобы поступили от жителей десятка стран, в том числе США, Великобритании. Наибольшее количество сообщений о перебоях в работе Twitter было зафиксировано около 22:00 мск.

По данным сервиса, большая часть пользователей жаловалась на проблемы с сайтом и приложением для iPhone и iPad. Часть сообщила о сбое в работе приложения для Android.

В июле произошел сбой в работе социальной сети TikTok. Наибольшее число жалоб поступило от жителей ряда городов Великобритании, Нидерландов и США. Большинство жаловались на трудности при просмотре видео.