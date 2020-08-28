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В Иркутской области нашли подозреваемых в убийстве 13-летней давности

В Иркутской области задержали предполагаемых виновных в убийстве 15-летней девушки, совершенном 13 лет назад. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

«По версии следствия, в марте 2007 года двое мужчин на территории Иркутской области убили 15-летнюю девочку. Тело потерпевшей они спрятали на участке местности между домами по улице Кольцевая поселка в Балаганском районе Иркутской области», — уточняется в сообщении.

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Следствие смогло установить личности обоих подозреваемых, один из них оказался адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутской области. Мужчин обвинили по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и заключили под стражу.

Как отмечается в сообщении, раскрыть преступление иркутским коллегам помогли сотрудники Главного управления криминалистики СК России.

Саратовский областной суд 24 августа приговорил Михаила Туватина за убийство девятилетней девочки в 2019 году к пожизненному заключению. Его признали виновным по статьям об убийстве малолетней и действиям сексуального характера в ее отношении. Девочка проходила мимо гаража Туватина и поинтересовалась, его ли он. Мужчина нашел этот гараж заброшенным и занял его самовольно, испугавшись разоблачения, он завлек в ребенка в строение, где убил девочку.

Теги: убийство, Иркусткая область, подозреваемый
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