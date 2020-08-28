В Иркутской области нашли подозреваемых в убийстве 13-летней давности

В Иркутской области задержали предполагаемых виновных в убийстве 15-летней девушки, совершенном 13 лет назад. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

«По версии следствия, в марте 2007 года двое мужчин на территории Иркутской области убили 15-летнюю девочку. Тело потерпевшей они спрятали на участке местности между домами по улице Кольцевая поселка в Балаганском районе Иркутской области», — уточняется в сообщении.

Следствие смогло установить личности обоих подозреваемых, один из них оказался адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутской области. Мужчин обвинили по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и заключили под стражу.

Как отмечается в сообщении, раскрыть преступление иркутским коллегам помогли сотрудники Главного управления криминалистики СК России.