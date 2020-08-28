На юго-востоке Петербурга в ДТП пострадали пять человек

В Невском районе Санкт-Петербурга столкнулись две легковые машины, пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Среди пострадавших 7-летний мальчик.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС по городу, авария произошла на Октябрьской набережной у дома № 70. В ней участвовали машины Mazda и Peugeot.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото и видео с места происшествия, на которых видно, что это было лобовое столкновение.