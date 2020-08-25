Три человека погибли при наезде иномарки на рабочих под Петербургом

Три человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля дорожной службы в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Еще двое пострадали.

Авария произошла вечером 24 августа во Всеволожском районе на автомобильной дороге Сортавала. Автомобиль Volkswagen Passat въехал в спецтехнику.

В результате водитель иномарки и двое пассажиров скончались. Двое дорожных рабочих, наносивших разметку, получили травмы средней степени тяжести.

На участке дороги, где велись работы, стояли предупреждающие знаки, отметили в ГИБДД. По данным «Пятого канала», из-за ДТП образовалась километровая пробка.