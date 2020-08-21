Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Три человека погибли в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве отметили, что сообщение о ДТП около остановки автобуса «5 км» на Пушкинском шоссе поступило в 22:35 мск.

«В 22:40 по прибытии к месту установлено, что произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля Chevrolet Lanos», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, все погибшие находились в легковом автомобиле. В маршрутном автобусе пострадавших нет. Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное УГИБДД, в момент аварии в нем не было пассажиров.