В США число жертв урагана «Лаура» выросло до шести человек

В американском штате Луизиана из-за урагана «Лаура» погибли шесть человек. Об этом говорится в Twitter Департамента здравоохранения штата.

«С горечью подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом», — отмечается в сообщении.

Среди погибших в Луизиане, как пишет Associated Press, 24-летний мужчина, утонувший в лодке. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ранее уточнял, что четыре человека погибли из-за падений деревьев.

По словам губернатора, это самый мощный ураган из затрагивавших регион. В тоже время, Эдвардс отмечал, что его последствия оказались менее катастрофичны, чем ожидалось.