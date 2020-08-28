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В США число жертв урагана «Лаура» выросло до шести человек

В американском штате Луизиана из-за урагана «Лаура» погибли шесть человек. Об этом говорится в Twitter Департамента здравоохранения штата.

«С горечью подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом», — отмечается в сообщении.

Среди погибших в Луизиане, как пишет Associated Press, 24-летний мужчина, утонувший в лодке. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ранее уточнял, что четыре человека погибли из-за падений деревьев.

По словам губернатора, это самый мощный ураган из затрагивавших регион. В тоже время, Эдвардс отмечал, что его последствия оказались менее катастрофичны, чем ожидалось.

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Непогода также привела к перебоям с подачей водопроводной воды в жилые дома Луизианы. Департамент здравоохранения региона зарегистрировал 67 подобных случаев, которые затронули 220 тыс. человек.

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В начале августа на США обрушился шторм «Исайя», из-за которого без света остались более 3 млн человек. Пострадали жители всего атлантического побережья страны, начиная с Флориды. CNN сообщал, что в штате Северная Каролина из-за урагана погибли по меньшей мере два человека, еще 12 пострадали. По данным ABC, два человека погибли в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Теги: США, ураган, жертвы
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