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Пандемия коронавируса ,  
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Более 20% работодателей отказались вводить меры защиты от COVID-19

В России 22% работодателей отказались от введения мер защиты от коронавируса на рабочем месте. Это следует из данных опроса сервиса по подбору персонала «Работа.ру», поступивших в РБК.

«В 22% компаний не предпринимали никаких мер защиты работников от коронавируса», — уточняется в документе.

Регулярно заставляет сдавать тест на коронавирус требует начальство только 9% опрошенных россиян. Дистанцию между сотрудниками увеличили на работе у 8% участников исследования. Работодатели небольшого числа респондентов (2%) компенсируют им затраты на такси, чтобы снизить риск заражения в общественном транспорте.

Опрос показал самых довольных зарплатой работников в России
Общество
Фото: Andrew Burton / Getty Images

При этом половина опрошенных рассказали, что работодатели обеспечили их дезинфицирующими средствами, а 41% ответили, что на работе им раздали медицинские маски. Измеряют температуру тела на ежедневной основе у 37% респондентов.

Полностью или частично на удаленную работу перевели 19% участников исследования.

В опросе приняли участие более 5100 сотрудников российских компаний из всех регионов России.

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По последним данным, в России выявили 975,5 тыс. заболевших коронавирусом. За последние сутки зафиксировали 711 новых случаев. Умерли за время распространения вируса 16 804 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Теги: коронавирус, работодатели, опрос
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