Более 20% работодателей отказались вводить меры защиты от COVID-19

В России 22% работодателей отказались от введения мер защиты от коронавируса на рабочем месте. Это следует из данных опроса сервиса по подбору персонала «Работа.ру», поступивших в РБК.

«В 22% компаний не предпринимали никаких мер защиты работников от коронавируса», — уточняется в документе.

Регулярно заставляет сдавать тест на коронавирус требует начальство только 9% опрошенных россиян. Дистанцию между сотрудниками увеличили на работе у 8% участников исследования. Работодатели небольшого числа респондентов (2%) компенсируют им затраты на такси, чтобы снизить риск заражения в общественном транспорте.

При этом половина опрошенных рассказали, что работодатели обеспечили их дезинфицирующими средствами, а 41% ответили, что на работе им раздали медицинские маски. Измеряют температуру тела на ежедневной основе у 37% респондентов.