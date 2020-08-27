В России за сутки выявили 4,7 тыс. новых заболевших COVID-19

Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране заболели 975,5 тыс. человек, свыше 16,8 тыс. заразившихся умерли

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

За сутки в России выявили 4711 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Всего в стране с начала эпидемии заразились 975,5 тыс. человек.

За сутки от коронавируса в стране умер 121 человек, общее количество жертв — 16 804.

Число новых выявленных случаев заболевания выросло по сравнению с предыдущим днем: 26 августа оперштаб сообщал о 4676 новых пациентах.

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Москве — 637. На втором месте Санкт-Петербург (184), на третьем — Московская область (148). Вслед за ними в списке регионов идут: