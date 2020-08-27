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В России за сутки выявили 4,7 тыс. новых заболевших COVID-19

Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране заболели 975,5 тыс. человек, свыше 16,8 тыс. заразившихся умерли
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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За сутки в России выявили 4711 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Всего в стране с начала эпидемии заразились 975,5 тыс. человек.

За сутки от коронавируса в стране умер 121 человек, общее количество жертв — 16 804.

Число новых выявленных случаев заболевания выросло по сравнению с предыдущим днем: 26 августа оперштаб сообщал о 4676 новых пациентах.

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Москве — 637. На втором месте Санкт-Петербург (184), на третьем — Московская область (148). Вслед за ними в списке регионов идут:

  • Нижегородская область (134);
  • Ростовская область (128);
  • Ставропольский край (120);
  • Свердловская область (119).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по-прежнему находится на четвертом месте по числу заболевших коронавирусной инфекцией. На первом месте — США, где заразились 5,8 млн человек. Всего в мире коронавирусом заразились свыше 24 млн человек.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, статистика
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