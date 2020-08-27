В России за сутки выявили 4,7 тыс. новых заболевших COVID-19
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
За сутки в России выявили 4711 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Всего в стране с начала эпидемии заразились 975,5 тыс. человек.
За сутки от коронавируса в стране умер 121 человек, общее количество жертв — 16 804.
Число новых выявленных случаев заболевания выросло по сравнению с предыдущим днем: 26 августа оперштаб сообщал о 4676 новых пациентах.
Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Москве — 637. На втором месте Санкт-Петербург (184), на третьем — Московская область (148). Вслед за ними в списке регионов идут: