Полиция завела дело о покушении из-за обстрела автобуса под Харьковом

На Украине полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после того, как около города Люботин в Харьковской области неизвестные обстреляли из травматического оружие автобус с представителями общественной организации «Патриоты — За жизнь». Об этом говорится на сайте полиции.

Ранее уже было заведено дело по статье «Хулиганство».

Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.

«В настоящее время машины нападавших установлены, 14 человек задержаны», — отмечается в сообщении.



Полиция сообщала, что злоумышленников задержали в Красноградском районе Харьковской области.