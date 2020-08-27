Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
В вузах не будут требовать сдавать анализы на COVID перед началом учебы Общество, 23:37 В Москве за сутки умерли 10 человек с коронавирусом Общество, 23:35 Полиция завела дело о покушении из-за обстрела автобуса под Харьковом Общество, 23:11 В Москве заочно арестовали трижды проголосовавшую по поправкам женщину Общество, 23:01 Галерист Гельман сообщил об обыске по делу о многократном голосовании Общество, 22:58 В «Векторе» допустили ускоренную регистрацию своей вакцины от COVID-19 Общество, 22:37 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 22:30 Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым Политика, 22:21 МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за вмешательства в дела страны Политика, 22:17 Как запомнить номера своих документов и карточек РБК и Билайн, 22:12 НХЛ отменит сегодняшние матчи Кубка Стэнли в рамках борьбы с расизмом Спорт, 21:45 Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом Общество, 21:44 Милиция начала выпускать задержанных в Минске российских журналистов Политика, 21:36 Осака передумала сниматься с турнира в Нью-Йорке и сыграет в полуфинале Спорт, 21:30
Общество ,  
0 

Полиция завела дело о покушении из-за обстрела автобуса под Харьковом

На Украине полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после того, как около города Люботин в Харьковской области неизвестные обстреляли из травматического оружие автобус с представителями общественной организации «Патриоты — За жизнь». Об этом говорится на сайте полиции.

Ранее уже было заведено дело по статье «Хулиганство».

Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.

«В настоящее время машины нападавших установлены, 14 человек задержаны», — отмечается в сообщении.

Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом
Общество

Полиция сообщала, что злоумышленников задержали в Красноградском районе Харьковской области.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что транспорт с представителями общественного движения «Патриоты — За жизнь» обстреляли на трассе Киев — Харьков члены батальона «Азов» и «Национального корпуса» (обе организации запрещены в России). 25 августа депутат говорил, что участники «Азова» и Нацкорпуса пытались похитить и стреляли в регионального руководителя движения Олега Ширяева.

Глава штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин заявлял днем 27 августа, что его организация борется против «российских диверсантов из ОПЗЖ». Причастность к обстрелу автобуса в организации отрицают.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы
Теги: Украина, уголовное дело, полиция, Харьков
Материалы по теме
Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом
Общество
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter