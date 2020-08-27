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Общество ,  
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Полиция Харьковской области выясняет обстоятельства стрельбы в районе города Люботин, возбуждено дело по статье «Хулиганство», говорится в сообщении ведомства.

По данным силовиков, неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус, в котором находились представители общественной организации «За жизнь». После этого из машины вышли несколько человек и обстреляли автобус из травматического оружия.

«В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет», — говорится в сообщении.

Полиция разыскивает злоумышленников.

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За Жизнь». По словам парламентария, напавшие — члены подразделения специального назначения «Азов» и «Национального корпуса» (обе организации запрещены в России).

Кива заявил, что напавшие нанесли людям «тяжелые травмы, несовместимые с жизнью», а также похитили двух человек.

Позже он уточнил в эфире NewsOne, что погибших нет, два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

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РБК направил запросы в пресс-службу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и в пресс-службу ГУ Национальной Полиции Украины в Харьковской области.

Материал дополняется

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Харьков
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