Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Полиция Харьковской области выясняет обстоятельства стрельбы в районе города Люботин, возбуждено дело по статье «Хулиганство», говорится в сообщении ведомства.

По данным силовиков, неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус, в котором находились представители общественной организации «За жизнь». После этого из машины вышли несколько человек и обстреляли автобус из травматического оружия.

«В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет», — говорится в сообщении.

Полиция разыскивает злоумышленников.

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За Жизнь». По словам парламентария, напавшие — члены подразделения специального назначения «Азов» и «Национального корпуса» (обе организации запрещены в России).