Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за вмешательства в дела страны Политика, 22:17 Как запомнить номера своих документов и карточек РБК и Билайн, 22:12 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 22:01 НХЛ отменит сегодняшние матчи Кубка Стэнли в рамках борьбы с расизмом Спорт, 21:45 Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом Общество, 21:44 Милиция начала выпускать задержанных в Минске российских журналистов Политика, 21:36 Осака передумала сниматься с турнира в Нью-Йорке и сыграет в полуфинале Спорт, 21:30 Минобороны раскрыло детали инцидента между военными России и США в Сирии Политика, 21:14 Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок Бизнес, 21:12 Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации Общество, 20:48 Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов Финансы, 20:30 «Зенит» назвал сроки восстановления Дриусси после травмы Спорт, 20:27 Познер прокомментировал отравление Навального Политика, 20:14 Посольство проверит данные о задержании российских журналистов в Минске Общество, 20:07
Общество ,  
0 

Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом

Фото: Антон Геращенко / Facebook Фото: Антон Геращенко / Facebook Фото: Антон Геращенко / Facebook Фото: Антон Геращенко / Facebook Фото: Антон Геращенко / Facebook
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали злоумышленников, обстрелявших автобус на трассе Киев-Харьков. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

«В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.

Геращенко добавил, что все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности. По его словам, перестрелка на трассе начались из-за конфликта двух групп, которые являются сторонниками разных политических партий.

Замместитель главы МВД также отметил, что два человека получили ранения от травматического ружья, еще один — черепно-мозговую травму. По его словам, информация о погибших в результате инцидента не соответствует действительности. Полиция позже уточнила, что одного пострадавшего ранило резиновой пулей в ногу, другого — в руку.

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
Общество
Фото: kivailya / Facebook

Неизвестные 27 августа на автомобиле Mitsubishi заблокировали на трассе автобус, в котором были члены общественной организации «За жизнь», Как сообщала полиция. После этого они вышли из машины и обстреляли автобус из травматического оружия.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщал, что при обстреле автобуса люди получили «тяжелые травмы, несовместимые с жизнью». По его словам, нападавшими были члены подразделения специального назначения «Азов» и «Национального корпуса» (обе организации запрещены в России). Позже в эфире NewsOne он уточнил, что погибших не было, ранения получили два человека, один из которых был в тяжелом состоянии.

Теги: Харьков, Украина, задержание
Материалы по теме
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
Общество
Полиция задержала более 50 человек после драки на рынке в Харькове
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter