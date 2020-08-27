Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали злоумышленников, обстрелявших автобус на трассе Киев-Харьков. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

«В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.

Геращенко добавил, что все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности. По его словам, перестрелка на трассе начались из-за конфликта двух групп, которые являются сторонниками разных политических партий.

Замместитель главы МВД также отметил, что два человека получили ранения от травматического ружья, еще один — черепно-мозговую травму. По его словам, информация о погибших в результате инцидента не соответствует действительности. Полиция позже уточнила, что одного пострадавшего ранило резиновой пулей в ногу, другого — в руку.