Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым. Стенограмма заседания опубликована на сайте кабмина.

Медведев напомнил, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2024 года необходимо расселить более 530 тыс. человек, 9,5 млн кв. м жилья. Эта проблема касается практически всех городов, кроме Москвы, подчеркнул глава правительства.

«Будет направлен 431 млрд руб. За этот трехлетний бюджет мы рассчитываем выйти на расселение 113 тыс. семей», — отметил в ответ Мутко. По его словам, к 2020 году власти должны ежегодно расселять 1 млн кв. м, а к 2024 году — около 2 млн кв. м.

Зимой 2019 года Минстрой опубликовал законопроект, который разработан для привлечения инвесторов в программу расселения — сейчас на них приходится 1,5% вложений. Ведомство, в частности, предлагает компенсировать застройщикам возврат 25% вложений в расселение домов.