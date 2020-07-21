СМИ сообщили о предложении устанавливать в России срок службы жилых дом

Застройщики должны высчитывать срок службы жилых домов. Для этого нужно создать специальный ГОСТ, в котором будет утвержден метод оценки сроков службы зданий. С такой инициативой Союз потребителей России обратился в Минстрой, передают «Известия».

В Союзе потребителей отметили, что по действующему регулированию срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составляет не менее 50 лет. Но покупателям нужно знать, каким будет реальный срок службы здания. Это поможет им понять, сколько можно прожить в доме до момента, когда он станет аварийным.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

В конце прошлого года в Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки. Как сообщали авторы инициативы, ставка ипотеки в таком случае не должна превышать 3%, а первый взнос должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ.