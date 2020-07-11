Минобороны опубликовало видео ракетных стрельб в Баренцевом море

Стрельбы состоялись в рамках практических действий сбор-похода Северного флота, который проходит в Баренцевом море. На разных этапах сбор-похода задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, а также свыше 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2021 года Северный флот станет отдельной военно-административной единицей. Таким образом, это будет пятый военный округ наравне с Западным, Южным, Центральным и Восточным.