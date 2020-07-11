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Минобороны опубликовало видео ракетных стрельб в Баренцевом море

Минобороны опубликовало видео ракетного удара по группировке условного противника в Баренцевом море, который нанесли силы Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий».

Видео: Минобороны РФ
Видео: Минобороны РФ
Видео

На кадрах виден запуск крылатых ракет с борта крейсера, показанный с разных ракурсов.

Как сообщили в Минобороны, стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит» и «Вулкан» по мишенной позиции, расположенной на максимальной дальности стрельбы.

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Фото: Минобороны РФ

Стрельбы состоялись в рамках практических действий сбор-похода Северного флота, который проходит в Баренцевом море. На разных этапах сбор-похода задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, а также свыше 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2021 года Северный флот станет отдельной военно-административной единицей. Таким образом, это будет пятый военный округ наравне с Западным, Южным, Центральным и Восточным.

Теги: Северный флот, учения, ракетные стрельбы, крейсер
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