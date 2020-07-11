Минобороны опубликовало видео ракетных стрельб в Баренцевом море
Минобороны опубликовало видео ракетного удара по группировке условного противника в Баренцевом море, который нанесли силы Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий».
На кадрах виден запуск крылатых ракет с борта крейсера, показанный с разных ракурсов.
Как сообщили в Минобороны, стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит» и «Вулкан» по мишенной позиции, расположенной на максимальной дальности стрельбы.