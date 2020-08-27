Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Новосибирском

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В результате ДТП с участием микроавтобуса в Новосибирской области пострадали восемь человек. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Авария произошла утром 27 августа на Пашинском шоссе в поселке Садовый под виадуком. Там столкнулись частный микроавтобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, в результате ДТП получили травмы семь пассажиров микроавтобуса и водитель легковушки. Всего в микроавтобусе находились девять человек, в легковой машине — только водитель.

Пострадавшие доставлены в больницу. Двое из них получили переломы ног, у остальных — ушибы.