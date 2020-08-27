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Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Новосибирском

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В результате ДТП с участием микроавтобуса в Новосибирской области пострадали восемь человек. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Авария произошла утром 27 августа на Пашинском шоссе в поселке Садовый под виадуком. Там столкнулись частный микроавтобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, в результате ДТП получили травмы семь пассажиров микроавтобуса и водитель легковушки. Всего в микроавтобусе находились девять человек, в легковой машине — только водитель.

Пострадавшие доставлены в больницу. Двое из них получили переломы ног, у остальных — ушибы.

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Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области сообщает, что водителя автомобиля Honda подрезала фура. Пытаясь избежать столкновения, водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Ford Transit.

Ранее в Калмыкии грузовик столкнулся с автобусом, который направлялся из Махачкалы в Москву. Жертвами ДТП стали три человека, пятеро пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Теги: Новосибирская область, ДТП, микроавтобус
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