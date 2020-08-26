В Приморье водитель сбил инспекторов ДПС и скрылся с места происшествия

Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

В Приморье автомобиль сбил участников ДТП и инспекторов дорожно-патрульной службы, после чего водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает краевое управление МВД России.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение о ДТП в районе 118 км автодороги Раздольное — Хасан. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС.

В это время со стороны поселка Краскино в направлении Славянки двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. Водитель наехал на участников ДТП и столкнулся с двумя автомобилями. После этого Mitsubishi Pajero опрокинулся и загорелся, а его водитель скрылся с места происшествия.

В результате аварии травмы получили восемь человек, в том числе два сотрудника ДПС. Пострадавших госпитализировали. Как сообщает краевое МВД, угрозы их жизни и здоровью нет.