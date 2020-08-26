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Общество ,  
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В Приморье водитель сбил инспекторов ДПС и скрылся с места происшествия

Фото: УМВД РФ по Приморскому краю
Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

В Приморье автомобиль сбил участников ДТП и инспекторов дорожно-патрульной службы, после чего водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает краевое управление МВД России.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение о ДТП в районе 118 км автодороги Раздольное — Хасан. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС.

В это время со стороны поселка Краскино в направлении Славянки двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. Водитель наехал на участников ДТП и столкнулся с двумя автомобилями. После этого Mitsubishi Pajero опрокинулся и загорелся, а его водитель скрылся с места происшествия.

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В результате аварии травмы получили восемь человек, в том числе два сотрудника ДПС. Пострадавших госпитализировали. Как сообщает краевое МВД, угрозы их жизни и здоровью нет.

Правоохранители установили личность водителя Mitsubishi Pajero. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на его задержание.

26 августа на трассе в Калмыкии пассажирский автобус столкнулся с «КамАЗом». В результате аварии погибли три человека, еще пятеро пострадали.

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Теги: Приморье, ДПС
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