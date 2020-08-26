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В Калмыкии завели дело после ДТП с автобусом и «КамАЗом»

Фото: msk_smerch / VK
Фото: msk_smerch / VK

В Калмыкии после аварии с участием автобуса и «КамАЗа», в которой погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Дело завели по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В Калмыкии пассажирский автобус столкнулся с «КамАЗом»
Общество
Фото: Пресс-служба МЧС России

Авария произошла в ночь на 26 августа на трассе Яшкуль —  Комсомольский — Артезиан. Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, который направлялся из Махачкалы в Москву. В нем находились 45 человек.

В результате погибли три человека, пятеро получили ранения. Пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу в поселке Комсомольском. Из Махачкалы выехал резервный автобус для перевозки пассажиров к дальнейшему месту следования.

Теги: Калмыкия, ДТП, авария, новости
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В Калмыкии пассажирский автобус столкнулся с «КамАЗом»
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