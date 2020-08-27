В России предложили пополнить экипажи самолетов врачами

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Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил включать врачей в экипажи российских самолетов на внутренних рейсах. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию его письма на имя министра транспорта Евгения Дитриха.

Курдесов просит Минтранс «рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании, осуществляющие внутренние пассажирские авиаперевозки, включить медицинского работника в состав экипажа». Речь идет о рейсах по России продолжительностью более трех часов.

Как отметил Курдесов, врач понадобится на случай ухудшения состояния пассажира, чтобы оказать квалифицированную помощь и оперативно принять решение о необходимости экстренной посадки и госпитализации.

В письме отмечается, что экипаж не всегда может оказать надлежащую помощь пассажиру, которому стало плохо во время полета.