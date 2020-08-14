Синоптики сообщили о возвращении теплой погоды в Москву

В Москве в воскресенье, 16 августа, ожидается потепление до 20-23 градусов. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу, 15 августа, не будет осадков, а температура повысится до 18-20 градусов. «В ближайшие несколько суток ночи будут холодными от 9 до 12 градусов», — добавил он.

Вильфанд отметил, что в воскресенье станет теплее — до 20-23 градусов. Он уточнил, что такой же температурный фон прогнозируется в понедельник и вторник. «Возвращается нормальная погода, но в московском исполнения для конца второй декады августа», — добавил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что «волна холода» закончится на европейской территории России 18 августа. Вильфанд уточнил, что со вторника начнется потепление и температура приблизится к своим нормальным значениям. По его словам, температурный фон все равно будет ниже августовской нормы, в связи с чем жителям этого региона не стоит ждать жары.