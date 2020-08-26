Пентагон обсудил с Генштабом России столкновение военных с патрулем в САР

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в ходе телефонного разговора в главой генерального штаба России Валерием Герасимовым обсудил столкновение американских военных с российским патрулем в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом сообщается на сайте комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Детали их беседы не раскрываются.

О состоявшемся телефонном разговоре также сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Милли. При этом его представитель не сообщил подробностей звонка.

26 августа CNN и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что в результате столкновения с российским патрулем в Сирии пострадали несколько военных США.

По данным CNN, инцидент произошел 25 августа на востоке Сирии в установленной зоне безопасности, где действуют силы США. В частности, машина российских военных врезалась в американский автомобиль, чей экипаж получил травмы, «похожие на сотрясение мозга». Ранее российская сторона обязалась прекратить свои операции в этом районе.

О том, что в результате столкновения с российскими военными пострадали военнослужащие США также сообщило издание Politico со ссылкой на черновик заявления Пентагона и на слова своего источника. По его информации, российская машина намеренно протаранила машину коалиции США. В результате были ранены четверо американских военнослужащих. Согласно заявлению, российские машины небезопасно преследовали американские силы.

Впоследствии издание «Русская весна» опубликовало в YouTube видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения российского и американского автомобилей.

По его информации, со стороны США участвовали бронеавтомобили International MaxxPro. С российской — БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также «Урал». С воздуха военных сопровождал вертолет Ми-8.

По данным издания, в северо-восточной части страны сосредоточены около 500 американских военнослужащих. Они задействованы в борьбе с боевиками «Исламского государства» (ИГ — террористическая группировка, запрещена на территории России).