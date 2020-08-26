На северо-востоке столицы загорелся торговый центр «Ханой-Москва»

Торговый центр «Ханой-Москва» (Фото: Артур Новосильцев / ТАСС)

В торговом центре «Ханой-Москва» на северо-востоке столицы начался пожар, сейчас оттуда эвакуируют людей. Об этом сообщает пресс-служба московского управления МЧС.

«Поступило сообщение о задымлении по адресу: ш. Ярославское, 146, корп. 2, где, по предварительной информации, наблюдается задымление на третьем этаже», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших нет.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пожар начался на третьем этаже здания, из него эвакуировали около 200 человек. Возгорание удалось локализовать. «РИА Новости» без ссылки на источник указывает, что пожар уже потушен, из ТЦ вывели 250 человек.