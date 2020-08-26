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Третьяковская галерея объяснила причину протечки крыши на Крымском Валу

Видео: РБК
Видео: РБК
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Причиной протечки крыши в Третьяковской галерее на Крымском Валу стала неисправность ливневой канализации. Об этом сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

«Из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя», — говорится в сообщении.

Из-за дождя протекла крыша Третьяковской галереи на Крымском Валу
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Сейчас в музее ведутся ремонтные работы, указывает Третьяковская галерея. Кроме того, хранители и реставраторы уже начали работы по устранению последствий инцидента.

В пресс-службе музея также отметили, что посетители, которые приобрели билеты на 26 августа, но не посмотрели экспозиции, смогут посетить выставки в другой день.

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Помимо прочего, Министерство культуры поручило руководству Третьяковской галереи оценить ущерб, нанесенный экспонатам, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба музея сообщила РБК, что из-за сильного ливня в здании Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу начала протекать крыша. Telegram-канал Baza опубликовал видео, на кадрах которого видно, как с потолка капает вода, а на полу образуются большие лужи.

Теги: Третьяковская галерея, дождь, ремонт
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