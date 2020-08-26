Третьяковская галерея объяснила причину протечки крыши на Крымском Валу

Видео: РБК

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Причиной протечки крыши в Третьяковской галерее на Крымском Валу стала неисправность ливневой канализации. Об этом сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

«Из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя», — говорится в сообщении.

Сейчас в музее ведутся ремонтные работы, указывает Третьяковская галерея. Кроме того, хранители и реставраторы уже начали работы по устранению последствий инцидента.